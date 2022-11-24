Федеральное финансирование поможет завершить строительство областной детской клинической больницы в Оренбурге. Распоряжение о выделении на эти цели 700 млн рублей подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Средства будут выделены бюджету Оренбургской области на условиях софинансирования. Ввод в эксплуатацию нового медицинского учреждения намечен на 2023 год.

Общая площадь больницы, рассчитанной на 430 мест, составит 53,2 тыс. кв. м. Пациенты будут размещаться в одноместных и двухместных палатах, находящихся в трёх корпусах. Кроме того, в составе клиники будет работать административный корпус, приёмное отделение, реанимационное отделение и восемь операционных.

«Это будет большое, хорошо оснащённое учреждение, где дети станут получать эффективную и квалифицированную помощь – необходимые диагностику и лечение», – отметил Михаил Мишустин на заседании Правительства 24 ноября.

По словам главы кабмина, важно продолжить обеспечивать современным оборудованием поликлиники и больницы, открывать новые медицинские учреждения по всей стране.

Работа по строительству больницы в Оренбурге ведётся в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения».