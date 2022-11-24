Первый заместитель Председателя Правительства Андрей Белоусов и Заместитель Премьера Государственного совета Китайской Народной Республики Хань Чжэн провели 9-е заседание Межправительственной Российско-Китайской комиссии по инвестиционному сотрудничеству.

Стороны обсудили текущее состояние и перспективы развития взаимодействия России и Китая в инвестиционной сфере. Итоги своей работы представили секретариаты комиссии, Консультационный комитет предпринимателей, государственные институты развития, компании, представители администраций российских регионов и китайских провинций. Особое внимание было уделено двустороннему сотрудничеству в области транспортно-логистической инфраструктуры и в сфере газохимии.

Открывая заседание, Андрей Белоусов подчеркнул, что Китай является ключевым партнёром России в сфере торговли и инвестиций. Только за 9 месяцев текущего года двусторонний товарооборот увеличился на 30%. Первый заместитель Председателя Правительства выразил уверенность в высоком потенциале развития взаимной торговли.

«Объём накопленных прямых иностранных инвестиций из Китая в Россию за первую половину 2022 года вырос на 75%. Крайне важно и дальше способствовать наращиванию взаимной торговли и инвестиций, поддерживать инвестиционные проекты в наиболее перспективных отраслях, таких как газо- и нефтехимия, транспорт и инфраструктура, зелёные и высокие технологии», – отметил Андрей Белоусов.

Андрей Белоусов отметил, что в 2022 году удалось добиться существенных результатов: запущено движение по двум мостам – Нижнеленинское – Тунцзян и Благовещенск – Хэйхэ, построен железнодорожный зерновой терминал в Забайкальском крае. Работу начал новый автомобильный пункт пропуска Каникурган на границе между странами, через который перевезены первые 250 контейнеров.

Российская сторона выразила заинтересованность в участии китайских партнёров в крупнейших проектах по строительству Амурского газохимического комплекса в районе города Свободного в Дальневосточном округе и по созданию газохимического и газоперерабатывающего комплексов в районе посёлка Усть-Луга Ленинградской области.

Как сообщил секретарь российской части МПК, заместитель Министра экономического развития Владимир Ильичёв, 3 ноября достигнута договорённость о включении в портфель комиссии трёх новых проектов – по созданию приграничной транспортно-логистической зоны в районе железнодорожной станции Забайкальск, строительству российско-китайского предприятия по производству электротранспорта в Иркутской области, а также по созданию индустриального парка циркулярной экономики на Сахалине.

«В этом году мы актуализировали меморандум между Минэкономразвития и ГКРР КНР о дальнейшем укреплении инвестиционного сотрудничества от 2018 года и подписали его новую редакцию. Закрепили в документе ряд новых направлений, в том числе новую энергетику, высокие технологии, инфраструктурное развитие», – сказал Владимир Ильичёв.

В заседании также принял участие губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко. Он отметил, что благодаря своему географическому положению регион играет особую роль в развитии двусторонних связей. Сахалин развивает новый низкоуглеродный бизнес: в 2025 году «Росатом» построит завод по производству голубого водорода, который станет центром создаваемого водородного кластера. Кроме того, по словам Валерия Лимаренко, в ближайшие три года запланирована масштабная реконструкция Корсаковского морского порта, который станет отправной точкой для движения грузов по Северному морскому пути.

В ходе заседания стороны также обсудили необходимость снятия ограничений и упрощения процедур, связанных с осуществлением железнодорожных и автомобильных грузоперевозок на границе между странами, а также важность содействия расширению мощностей перевалки грузов в пунктах пропуска для увеличения поставок зерновых и масличных культур в Китай.

Подводя итоги, Андрей Белоусов отметил положительные результаты совместной работы и важность перевода достигнутых на заседании договорённостей в практическую плоскость.