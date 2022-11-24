Началось строительство сетевой инфраструктуры для внешнего электроснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения, которое является ресурсной базой газопровода «Сила Сибири». Будут введены в работу подстанция мощностью 126 МВА, переключательный пункт, двухцепная линия электропередачи протяженностью более 60 км. Группа «Россети» инвестирует в проект 19 млрд рублей.

На первом этапе энергетики построят переключательный пункт 220 кВ «Нюя» с заходами. В дальнейшем будут введены подстанция 220 кВ «Чаянда» и воздушная линия 220 кВ «Нюя – Чаянда». По трассе ЛЭП 220 кВ смонтируют 212 опор, проложат 375 км провода и грозотрос со встроенным волоконно-оптическим кабелем связи.

Работы проходят в сложнейших природных условиях: в зоне вечной мерзлоты, где зимой бывают морозы до минус 60°C. При строительстве ЛЭП применяются стальные решетчатые опоры новой унификации, рассчитанные на эксплуатацию в данном климате.

На переключательном пункте «Нюя» и подстанции «Чаянда» будут внедрены типовые комплексы релейной защиты и автоматизированной системы управления технологическими процессами, разработанные Группой «Россети». Энергообъекты оснастят высоконадежным элегазовым коммутационным оборудованием, современными средствами цифровой связи. При строительстве будет использовано преимущественно российское оборудование.

Развитие электросетевой инфраструктуры в Восточной Сибири и на Дальнем Востоке –приоритет Группы «Россети». В настоящее время реализуется комплекс проектов, связанных с расширением Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей. В этом году завершен проект нового центра питания 220 кВ «Находка» в Приморском крае, в ближайшее время планируются крупные пуски в Сибири.

Группа «Россети» выполнила большой объем работ для электроснабжения трубопроводной системы «Сила Сибири», которая позволяет диверсифицировать экспортные поставки газа и сформировать в Амурской области новый газохимический кластер. Уже обеспечены мощностью приемо-сдаточный пункт Чаяндинского месторождения и восемь компрессорных станций газопровода. Также компания обеспечила технологическое присоединение к сетям электростанции Амурского газоперерабатывающего завода, который включен в технологическую цепочку «Силы Сибири». В общей сложности введено в работу свыше 160 км новых ЛЭП и 50 МВА дополнительной трансформаторной мощности.

Фото: gazprom.ru