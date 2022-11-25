Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев Директор Красноярского РДУ Владимир Райлян

Директор Филиала АО «Системный оператор Единой энергетической системы» «Региональное диспетчерское управление энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва» (Красноярское РДУ) Владимир Райлян выступил с докладом о новой системе перспективного планирования в электроэнергетике на XIII Сибирском энергетическом форуме.

В форуме, который проходил 23 – 24 ноября в Красноярске, приняли участие представители федеральных и региональных органов исполнительной власти, а также сетевых и генерирующих организаций, эксперты в области тарифного и антимонопольного регулирования. Сибирский энергетический форум – это знаковая для Сибири площадка, обеспечивающая взаимодействие между энергетиками, властью, бизнесом и общественностью.

Директор Красноярского РДУ Владимир Райлян выступил модератором круглого стола «Стратегические вопросы функционирования и развития энергетики Сибири». Одной из тем обсуждения стал его доклад о новой системе планирования, вводимой в отрасли в соответствии с принятыми в июне текущего года поправками в Федеральный закон № 35-ФЗ «Об электроэнергетике».

Согласно изменениям, с 1 января 2023 года Системный оператор будет обеспечивать разработку программных документов в сфере перспективного развития электроэнергетики: долгосрочной Генеральной схемы размещения объектов электроэнергетики и среднесрочной Схемы и программы развития электроэнергетических систем России (СиПР ЭЭС).

Владимир Райлян отметил, что новая модель предусматривает централизованное планирование развития энергосистем всех уровней – от ЕЭС России до сравнительно небольших изолированных энергосистем. Вводимые изменения позволят установить единые базовые принципы и требования в области проектирования развития энергосистем. В том числе в части обоснования необходимости сооружения новых и реконструкции существующих энергообъектов.

Генеральная схема размещения объектов электроэнергетики остается базовым документом для определения основных направлений размещения крупных объектов генерации и электрической сети. Она разрабатывается в соответствии с долгосрочным прогнозом социально-экономического развития и с другими документами стратегического планирования.

Формирование СиПР ЭЭС России предусматривает выявление дефицитов электроэнергии и мощности в ЕЭС России и в регионах, а затем – определение состава объектов генерации и электрической сети для обеспечения прогнозируемой потребности. Планирование мероприятий по развитию электрической сети будет базироваться на подтвержденных планах по технологическому присоединению с учетом технологически необходимой генерации.

Директор Красноярского РДУ подчеркнул, что в процессе разработки СиПР ЭЭС России важное значение отводится вовлеченности органов исполнительной власти субъектов РФ. Их роль высока как на стадии прогнозирования перспективных потребностей в электроэнергии и мощности, так и на этапе рассмотрения проекта разработанного документа.

Он также сообщил, что процедура разработки СиПР ЭЭС России предусматривает общественное обсуждение документов перспективного развития электроэнергетики. В нем смогут принимать участие органы власти, потребители электроэнергии, субъекты электроэнергетики, проектные организации и научно-исследовательские институты.

Говоря о перспективах развития электроэнергетики Сибири, директор Красноярского РДУ остановился на основных мероприятиях, планируемых в рамках проекта «Схема внешнего электроснабжения направления Кузбасс – Дальний Восток на период до 2025 года». Проект призван обеспечить увеличение грузоперевозок ОАО «РЖД» по Транссибирской и Байкало-Амурской магистралям в направлении от Кемеровской области (частично через Новосибирскую область) на Дальний Восток. Он также ознакомил аудиторию с основными направлениями развития электроэнергетики Республики Тыва в соответствии с комплексным планом реализации инвестиционных проектов в промышленной и социальной сферах. Важная роль в развитии энергетики Сибири отводится планами по вводу в работу объектов ПАО «НК «Роснефть» в Ванкорском энергорайоне энергосистемы Красноярского края и Республики Тыва.

Перспективные планы Системного оператора, как отметил Владимир Райлян, связаны также с предстоящим принятием функций по оперативно-диспетчерскому управлению в технологически изолированной энергосистемах с 1 января 2024 года. Так, Красноярское РДУ готовится к принятию функций по управлению Норильско-Таймырской энергосистемой.

«Во всех регионах, в том числе в Красноярском крае, уже начата совместная работа с органами власти и сетевыми организациями по разработке базовых отраслевых документов. Конструктивное взаимодействие всех участников процесса позволит повысить прозрачность принимаемых технических решений и качество планирования», – отметил Владимир Райлян.

Министр промышленности, энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Красноярского края Александр Ананьев дал оценку происходящим в отрасли изменениям.

«Сосредоточение ответственности в Системном операторе обеспечит своевременную реакцию на возникающие потребности в энергообеспечении для развития экономики региона», – подчеркнул он.

Автор фото: Диана Иванова