На алтайском курорте "Манжерок" построят новую канатную дорогу

Месяц назад полномочный представитель Президента Российской Федерации в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев в ходе своей рабочей поездки посетил курорт «Манжерок» и оценил динамику его развития. Так, недавно Главгосэкспертиза России выдала положительное заключение по проекту строительства новой пассажирской подвесной канатной дороги.

Курорт «Манжерок», который расположен в двадцати минутах езды от аэропорта Горно-Алтайска у подножия горы Малая Синюха, рядом с единственным на Алтае теплым озером Манжерокское, начали развивать в 2010 году. Вскоре была запущена первая канатная дорога, возведены три корпуса гостиничного комплекса. Затем построили шесть горнолыжных трасс общей протяженностью более 8000 м, две короткие и пологие учебные трассы. Сегодня на «Манжероке», который стал круглогодичным курортом, работают также трассы для тьюбинга и для беговых лыж. В теплое время года здесь открывают пешеходные и велосипедные маршруты, веревочный парк.

«Курорт развивает свою инфраструктуру, и новая пассажирская подвесная канатная дорога с кольцевым движением, проект строительства которой рассмотрела Главгосэкспертиза, будет предназначена для обслуживания лыжных и велосипедных трасс. Канатка будет оснащена шестиместными креслами с колпаками. Ее пропускная способность в зимний период составит 1800 человек в час, а летом – 1350 человек и еще 513 пассажиров с велосипедами в час. Кресельный подъемник будет оснащен десятью линейными опорами и протянется по склону на 1699,58 метра, а перепад высот составит 553 метра», – говорит главный эксперт проекта отдела комплексной экспертизы Самарского филиала Главгосэкспертизы России Дмитрий Федорин.

В рамках проекта планируется также построить верхнюю и нижнюю операторские станции: их расположение предусмотрено вблизи мест посадки и высадки пассажиров так, чтобы дежурный имел максимальный обзор трассы подъемника. Также будет возведен гараж для подвижного состава.

Проектную документацию подготовило ООО «Доппельмайр Раша».

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