Создание самого крупного в СКФО всесезонного тематического парка «Алания парк» в Республике Северная Осетия—Алания обойдется в 3,2 млрд рублей. Об этом сообщил заместитель министра экономического развития России Сергей Назаров в рамках рабочего визита на Северный Кавказ.

«Проект планируется запустить в два этапа. В 2024 году в парке заработает северный склон, в 2026 году — южный склон и парк аттракционов. В рамках проекта планируется создать более 350 рабочих мест. Общий объем финансирования проекта — 3,2 млрд рублей», — отметил замминистра.

Проект реализуется на средства частного инвестора и вошёл в список прорывных проектов, одобренных Правительством РФ и включённых Минэкономразвития России в модель экономического развития региона.

«Алания парк» создается на территории Левобережного муниципального округа Владикавказа. Там будет установлено колесо обозрения диаметром 41 метр, идет строительство канатной дороги. Планируется также горнолыжная трасса протяженностью 1,7 км с ночным освещением, включая учебный и детский склоны, трассы тюбинга.

Сейчас завершаются работы по демонтажу недействующей верхней станции канатной дороги «Лысая гора». Она признана аварийной по результатам инженерных обследований. Позже здесь появятся новые объекты туристической инфраструктуры, а именно гостиницы категории 4 звезды, рестораны и кафе.

По программе реструктуризации бюджетных кредитов уже профинансированы и введены дорога, сети канализации и водоснабжения на сумму более 209 млн рублей.