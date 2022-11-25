Более 7,9 млрд рублей будет направлено в Республику Дагестан и Архангельскую область на строительство предприятий по сортировке и обработке твёрдых коммунальных отходов. Такое распоряжение подписал Председатель Правительства.

Большая часть средств – свыше 4,7 млрд рублей – поступит в регионы уже в 2022 году, остальная – в 2023 и 2024 годах.

С помощью федерального финансирования в Дагестане будут построены три мусоросортировочных комплекса. Их общая мощность составит 950 тыс. т в год. В Архангельской области возведут один такой комплекс мощностью 70 тыс. т в год.

Работа будет идти в рамках федерального проекта «Комплексная система обращения с твёрдыми коммунальными отходами». Главная цель – обеспечить к 2030 году сортировку мусора в объёме 100% и двукратно снизить объёмы отходов, направляемых на полигоны.

Вопрос был рассмотрен и одобрен на заседании Правительства 24 ноября.