Росатом приступает к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС для создания резервного источника энергоснабжения Запорожской АЭС. Об этом в пятницу сообщается в Telegram-канале Росатома.

"С учетом огромного значения резерва энергоснабжения для ядерной безопасности Запорожской АЭС, особенно в зимнее время, мы приняли решение, несмотря на непосредственную угрозу жизни занятого на этих работах персонала, приступить к восстановлению открытого распределительного устройства Запорожской ТЭС", - говорится в сообщении.

В госкорпорации уточнили, что обеспечение внешнего энергоснабжения - один из ключевых аспектов безопасности любой АЭС, так как при сбоях с подачей электроэнергии извне у станции остается только один аварийный источник электрообеспечения - дизельные генераторы, ресурс работы которых определяется запасами топлива. "В настоящее время электроэнергия на Запорожскую АЭС подается по двум высоковольтным линиям с украинской стороны, которые, как показывают события последних недель, регулярно, и как правило одновременно, отключаются. Отключение этих линий не раз приводило к переводу энергоснабжения Запорожской АЭС на аварийные дизельные генераторы", - говорится в сообщении.

В Росатоме подчеркнули, что решением этой проблемы станет восстановление разрушенного в результате обстрелов высоковольтного распределительного устройства, расположенного рядом с Запорожской ТЭС.

ТЭС - единственный вариант

В свою очередь член Совета Центра экологической политики России (входит в Общественный совет Росатома) Валерий Меньщиков отметил, что в случае перебоев для подачи электроэнергии на блок ЗАЭС с внешней стороны остаются дизель-генераторы, у которых тоже есть определенные ограничения.

"Это же "дизель", а значит для работы надо горючее. Потом его надо регулярно подвозить, а с этим могут быть проблемы. Или, например, генератор неделю проработал - нужен какой-то перерыв. Поэтому единственный путь обеспечить работу реакторов на минимальных условиях - подавать электроэнергию от ТЭС. Хотя условия очень сложные - обстрелы-то продолжаются", - приводятся в сообщении Росатома его слова.

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