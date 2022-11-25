АО «Мариинский прииск», находящееся под управлением «РТ-Капитал» Госкорпорации Ростех, представило инвестиционный проект «Реконструкция и развитие изумрудно-бериллиевого производства». Презентация прошла в рамках второй научно-практической конференции «Редкие металлы и материалы на их основе: технологии, свойства и применение» («РедМет-2022»), посвященной памяти академика Н.П. Сажина.

Инвестиционным проектом предусмотрена поэтапная реализация технического перевооружения и реконструкции предприятия, а также строительство на территории прииска собственного флотационного завода.

«С 2019 по 2022 год Мариинский прииск проводил работу по комплексной переоценке запасов месторождения с утверждением и постановкой на государственный баланс запасов. Утвержденных запасов изумрудно-бериллиевых руд Малышевского месторождения для добычи и последующей переработки с получением металлического бериллия хватит на десятки лет. В проект также включены работы по добыче руды открытым способом в недрах отвалов Малышевского и Аульского месторождений. Мариинский прииск получил положительное заключение экспертизы Министерства природных ресурсов и экологии РФ на геологические изучения, поиск и оценку этого участка. Объемы отвалов составляют 6,1 млн тонн горной массы», – сказал заместитель генерального директора Ростеха Александр Назаров.

Реализация проекта предусматривает обеспечение потребности российских предприятий и государственных корпораций готовой продукцией.

Мариинский прииск – единственное в России и Европе действующее предприятие по промышленной добыче бериллового концентрата, осуществляемой на основе постоянной лицензии сроком до 2031 г.

ООО «РТ-Капитал» – дочерняя организация государственной корпорации «Ростех» осуществляет функции центра компетенций по работе, реструктуризации и управлению непрофильными активами. Объединяет более 150 предприятий с различными формами собственности и хозяйственного назначения. Ключевые направления деятельности – реструктуризация непрофильных активов и задолженности, реализация инвестиционных проектов в рамках финансового оздоровления, консолидация пакетов акций, долей, активов и кредиторской задолженности. В структуру ООО «РТ-Капитал» входят: центр мобилизации инвестиционного ресурса, центр антикризисного управления, центр трансформации и создания стоимости активов.

Госкорпорация Ростех – крупнейшая промышленная компания России. В 2022 году отмечает 15 лет со дня основания. Объединяет порядка 800 научных и производственных организаций в 60 регионах страны. Ключевые направления деятельности – авиастроение, радиоэлектроника, медицинские технологии, инновационные материалы и др. Продукция корпорации поставляется более чем в 100 стран мира. Почти треть выручки компании обеспечивает экспорт высокотехнологичной продукции.

Фото: Обменный комплекс шахты «Капитальная» Малышевского месторождения