Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил проект планировки нового жилого квартала в районе Марьина Роща. Об этом сообщила пресс-служба мэра и правительства Москвы.

«Правительство Москвы утвердило проект планировки территории площадью 17,84 гектара в районе Марьина Роща (СВАО). Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин», - говорится в сообщении.

Уточняется, что проектируемая территория расположена по адресу: улица Веткина, владение 2 - в районе пересечения путей МЦД-2 и Октябрьской железной дороги. В настоящее время большую ее часть занимают устаревшие производственно-складские, коммунальные, административно-деловые здания и сооружения.

Подчеркивается, что проект планировки предусматривает строительство современного жилого квартала общей площадью 159 тысячи квадратных метров, включая жилье (84,7 тысячи квадратных метров) и два деловых центра (74,5 тысячи квадратных метров).

«Запланирована реконструкция прилегающей улично-дорожной сети, в том числе реконструкция ул. Веткина и строительство нового проезда с устройством велодорожек. В целях обеспечения будущего квартала инженерно-коммунальной инфраструктурой будут проложены сети коммуникаций и построена распределительная подстанция», - отмечается в тексте.

Как добавляется, реализация проекта планировки позволит создать свыше 2,2 тысячи рабочих мест и комфортные условия для проживания более 950 человек.

Фото: mka.mos.ru