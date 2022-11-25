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Специалисты "Россети Центр" и "Россети Центр и Приволжье" восстановили энергоснабжение потребителей

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Мокрый снег, переходящий в ледяной дождь и сопровождавшийся усилением шквалистого ветра за прошедшие пять суток вызвал нарушения электроснабжения в ряде регионов оперативной ответственности Обществ.

Энергетики были заранее обеспечены всеми необходимыми силами и средствами для ликвидации технологических нарушений. Организовано оперативное взаимодействие с силами МЧС, руководством регионов и муниципальных образований.

Для проведения круглосуточных работ были подготовлены 2 621 бригада в числе 9 587 человек производственного персонала и 4 380 единиц спецтехники. Для обеспечения резервного энергоснабжения социально значимых объектов использовались передвижные дизель-генераторные установки.

В филиалах компаний круглосуточно работал оперативный штаб энергетиков, организован информационный обмен с территориальными подразделениями МЧС, ЕДДС и органами власти. Для оперативного информирования потребителей была развернута работа временных информационных центров.

Источник: Россети Центр

MSCT
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