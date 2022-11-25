В Баймакском районе Башкирии появится спорткомплекс с бассейном

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25 ноября 2022, 15:15
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В Баймакском районе Башкирии к концу 2023 года построят физкультурно-оздоровительный комплекс в селе Темясово, сообщает RosTender.info.
В здании предусмотрен бассейн, зал для занятий волейболом, баскетболом, минифутболом, а также тренажерный зал. На территории предусмотрены тропа здоровья протяженностью 500 метров и парковка для посетителей комплекса, а также площадка для общефизической подготовки.
Подрядную организацию определят по итогам конкурса в электронной форме. Прием заявок на участие открыт до 12 декабря. С победителем заключат контракт на 313,2 млн рублей. Подрядчик займется строительно-монтажными и пусконаладочными работами, а также поставит необходимое оборудование.
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