В селе Шагаровка Белгородской области на территории будущего микрорайона «Московский» ведётся масштабное строительство централизованной сети водоснабжения. Работы осуществляются на выделенные региону средства инфраструктурного бюджетного кредита.

«При реализации проектов жилой застройки большое внимание уделяется строительству объектов сопутствующей, в том числе инженерной инфраструктуры. Строительство инженерных коммуникаций позволит ввести в селе Шагаровка 250 тысяч квадратных метров жилья и обеспечить жильём примерно 8,5 тысяч человек», - сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.

В настоящее время в новом микрорайоне села Шагаровка приступили к строительству нового водозабора с 10 скважинами, системой очистки и сетями водопровода протяжённостью 1,6 км. Реализация проекта позволит обеспечить высокое качество воды, отвечающее всем нормативным требованиям. Также для бесперебойного водоснабжения и обеспечения условий пожаротушения будет дополнительно проведено 6,4 км водопроводных кольцевых сетей.

Очистку и отвод сточных вод в «Московском» возьмут на себя современные сооружения мощностью 3200 куб.м/сутки. Их оснастят высокотехнологичным оборудованием, предусматривающим полный цикл механической и биологической очистки стоков, а также доочистку и УФ-обеззараживание.

Кроме того, в рамках проекта построят более 7,6 км канализационных сетей и три насосные станции для водоотведения от перспективной застройки микрорайона и подачи сточных вод на очистные сооружения.