Генерация и импортозамещение: не только турбины
25 ноября 2022, 13:45
Рубрика: Инвестиции
Метки: МИНСТРОЙ, ИНФРАСТРУКТУРА, ИБК
Отрасль: Строительство
Источник: Минстрой России
В селе Шагаровка Белгородской области на территории будущего микрорайона «Московский» ведётся масштабное строительство централизованной сети водоснабжения. Работы осуществляются на выделенные региону средства инфраструктурного бюджетного кредита.
«При реализации проектов жилой застройки большое внимание уделяется строительству объектов сопутствующей, в том числе инженерной инфраструктуры. Строительство инженерных коммуникаций позволит ввести в селе Шагаровка 250 тысяч квадратных метров жилья и обеспечить жильём примерно 8,5 тысяч человек», - сообщил первый замминистра строительства и ЖКХ РФ Александр Ломакин.
В настоящее время в новом микрорайоне села Шагаровка приступили к строительству нового водозабора с 10 скважинами, системой очистки и сетями водопровода протяжённостью 1,6 км. Реализация проекта позволит обеспечить высокое качество воды, отвечающее всем нормативным требованиям. Также для бесперебойного водоснабжения и обеспечения условий пожаротушения будет дополнительно проведено 6,4 км водопроводных кольцевых сетей.
Очистку и отвод сточных вод в «Московском» возьмут на себя современные сооружения мощностью 3200 куб.м/сутки. Их оснастят высокотехнологичным оборудованием, предусматривающим полный цикл механической и биологической очистки стоков, а также доочистку и УФ-обеззараживание.
Кроме того, в рамках проекта построят более 7,6 км канализационных сетей и три насосные станции для водоотведения от перспективной застройки микрорайона и подачи сточных вод на очистные сооружения.
«Контроль за строительством коммунальной инфраструктуры в микрорайоне «Московский» Белгородской области осуществляют инспекторы ФБУ «РосСтройКонтроль». В настоящий момент работами охвачены все участки. Продолжаются буровые работы на водозаборных скважинах, выполняется устройство станции водоподготовки и резервуара промывной воды, прокладка внутриплощадочных сетей водоснабжения и водоотведения. Также ведётся разработка грунта и устройство фундаментов канализационных насосных станций, строительство коллектора от микрорайона «Московский» до проектируемых очистных сооружений», - отметил руководитель РосСтройКонтроля Владимир Щербинин.
Присоединяйтесь к порталу RusCable.Ru в Телеграм
Актуальные новости, обзоры и публикации портала в удобном формате.
Нашли ошибку? Выделите и нажмите Ctrl + Enter