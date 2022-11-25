В Макарове построят спорткомплекс с ледовой ареной

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25 ноября 2022, 14:00
Рубрика: Контракты
Метки: РОСТЕНДЕР, ИНФРАСТРУКТУРА
Отрасль: Строительство
Источник: Ростендер
В городе Макарове на Сахалине к концу 2023 года построят универсальный тренировочный спортивный комплекс с ледовой ареной, сообщает RosTender.info.
Власти городского округа проводят электронный аукцион на возведение двухэтажного здания, прием заявок на участие открыт до пятого декабря. Начальная цена муниципального контракта – 303,1 млн рублей.
Спортивный комплекс построят недалеко от строения №10 по улице Ленина. В его составе предусмотрен зал для борьбы и бокса, тренажерный зал, сауна, а также зал ледовой арены с хоккейным кортом для игр в хоккей.
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