Оренбургский завод "Инвертор" изготовил опытный образец быстрой зарядной станции для электромобилей и намерен запустить их в серийное производство в 2023 году. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба правительства Оренбургской области.

"В 2023 году также планируется запуск серийного производства быстрых зарядных станций для электромобилей. В настоящее время изготовлен опытный образец. Первая станция планируется к вводу в эксплуатацию в первом квартале 2023 года, будет установлена перед бизнес-центром "Инвертор" в городе Оренбурге", - сказано в распространенном сообщении.

По словам врио генерального директора завода Евгения Зуйкова, которые приводятся в сообщении, на предприятии осуществляется полный цикл разработки и производства электротехнического оборудования нового поколения. В 2022 году выручка выросла в 1,5 раза по сравнению с 2021 годом, достигнув максимума за пять лет.

"В 2023 году предприятие планирует достижение выручки до 1 млрд рублей и более, реализацию обширной инвестиционной программы, обновление станочного парка, участие в лизинговых программах и в программах льготных займов Фонда развития промышленности Оренбургской области", - уточнили в пресс-службе.

АО "Завод "Инвертор" - высокотехнологичное предприятие полного цикла, имеет собственный научно-технический центр, испытательные лаборатории, сервисную службу. История завода насчитывает более 40 лет, выпущено десятки тысяч комплектов электрооборудования.