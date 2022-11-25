Сегодня в заочной форме состоялось внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Энел Россия» на котором был избран новый состав Совета директоров, а также утвержден Устав в новой редакции, предполагающий изменение фирменного наименования ПАО «Энел Россия» на Публичное акционерное общество «ЭЛ5-Энерго» и переход на домен www.el5-energo.ru. Изменения в Устав вступят в силу для третьих лиц с момента государственной регистрации.

ПАО «Энел Россия» - российская генерирующая компания. Производственными филиалами ПАО «Энел Россия» являются три газовые станции: Конаковская ГРЭС, Невинномысская ГРЭС и Среднеуральская ГРЭС. Общая установленная мощность Общества составляет 5 739,9 МВт по выработке электроэнергии и 1 927 Гкал/ч по выработке тепла. После ввода в эксплуатацию Азовской ВЭС (90 МВт) ПАО «Энел Россия» продолжает реализацию проекта Кольской ВЭС (201 МВт) в сфере ветрогенерации. Уставный капитал ПАО «Энел Россия» составляет 35 371 898 370 рублей и разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль. Акции ПАО «Энел Россия» включены в котировальный список первого уровня ПАО «Московская биржа».