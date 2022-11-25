Второй арктический район Якутии подключили к оптике

Высокоскоростная линия связи появилась в Анабарском районе Якутии. Это второй арктический район региона, где проложили волоконно-оптические линии связи (ВОЛС), сообщил в пятницу глава республики Айсен Николаев.

"Мы с главой Якутии подписали соглашение о строительстве большой линии ВОЛС в республике и дальше будем строить другие арктические районы, чтобы у всех жителей региона была доступная связь и доступ в интернет", - отметил министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, который принял участие в церемонии открытия.

Глава Якутии Айсен Николаев отметил, что в ближайшее время к оптическим сетям подключат 22 социальных объекта района. Еще через полгода ВОЛС дойдет до села Юрюнг-Хая, расположенного в этом районе у самой кромки Северного Ледовитого океана.

"Объединив все усилия, вместе мы сможем реализовать уникальный проект "Синергия Арктики". Уверен, что мечта о подключении всех арктических районов республики к ВОЛС обязательно станет реальностью" - заявил губернатор.

В Анабарском национальном долгано-эвенкийском районе проживают около 3,7 тыс. человек, на его территории расположены два населенных пункта: Саскылах и Юрюнг-Хая.