12-я международная выставка продукции и технологий для городского электротранспорта и метрополитенов «ЭлектроТранс 2023» пройдет 27-29 сентября 2023 года в Москве в ЦВК «Экспоцентр».

«ЭлектроТранс» - первая в мире и единственная в России выставка, посвящённая развитию экологически чистой электрической мобильности в городах. За 12 лет она стала традиционным местом встречи специалистов отрасли с поставщиками подвижного состава и комплектующих, проектными организациями, всеми, кто участвует в процессе перевозки пассажиров городским общественным транспортом и планировании транспортной сети урбанизированных территорий. Среди новых направлений выставки – водный электрический транспорт, электрические летательные аппараты, средства малой электромобильности (электросамокаты, электроскутеры, электровелосипеды, сегвеи, моноколёса и тп), возобновляемые источники энергии для электротранспорта.

В этом году выставка проводится в рамках Российской недели общественного транспорта и городской мобильности в интересах руководителей предприятий ГЭТ, метрополитенов, автотранспортных предприятий, специалистов муниципальных администраций, представителей федеральных органов власти, проектных институтов, промышленных предприятий. В деловой программе - конференции, семинары, круглые столы и технические визиты на объекты транспортной инфраструктуры Москвы и Московской области. Также запланировано проведение Молодежного форума специалистов эксплуатационных предприятий ГЭТ и студентов транспортных специальностей высших и средних специальных учебных заведений.

В подготовке выставки и деловой программы «ЭлектроТранс 2023» принимают участие транспортные и промышленные ассоциации – Союза транспортников России, МАП ГЭТ, Международная Ассоциация «Метро», ассоциация «Желдорразвитие», Союза Пассажиров России, НОЭ, АПСС, АРППЭИ, ассоциация «Электрокабель» и др.

Официальная поддержка: Министерство транспорта РФ, Министерство промышленности и торговли РФ, администрации Москвы и Санкт-Петербурга, ЦОПР ОАО «РЖД», Московская торгово-промышленная палата, крупнейшие перевозчики – метрополитены обеих столиц, ГУП «Мосгортранс», СПБ ГУП «Горэлектротранс».

В рамках выставки «ЭлектроТранс» проводится конкурс перспективных разработок для общественного транспорта «Зелёный Свет». На конкурсе представлены новинки участников экспозиции и деловой программы, которые оценивает компетентная комиссия, состоящая из представителей предприятий транспорта, проектных и учебных институтов.

Посещение экспозиции и деловой программы для специалистов бесплатное, на сайте https://publictransportweek.ru/eticket открыт заказ электронных билетов.

Оргкомитет выставки «ЭлектроТранс 2023»:

+7(495) 287-4412, http://www.electrotrans-expo.ru