Запуск в отрасли новой системы планирования перспективного развития прокомментировал Председатель Правления АО «СО ЕЭС». Видеокомментарий Федора Опадчего об особенностях новой системы перспективного планирования в энергетике продолжает новый видеопроект Системного оператора «Будущее энергосистемы – наша работа».

Федор Опадчий отметил, что Единая энергосистема – это сложный инженерный объект и она не может развиваться, не имея долгосрочных и среднесрочных планов, которые учитывают возрастающие потребности страны, экономики и граждан в электроэнергии. Она также должна адаптироваться к достижению поставленных руководством страны целей низкоуглеродного развития за счет системного изменения структуры генерирующих мощностей.

«Новая система планирования – закономерный результат многолетней работы по построению системы управления электроэнергетики в Российской Федерации. Система планирования становится более прозрачной для всех участников процесса, а процесс планирования – более технологичным», – подчеркнул Федор Опадчий.

Глава Системного оператора отметил, что в перспективном планировании будут использоваться новые технологические возможности, которые появились после создания Единой информационной модели энергосистемы России по стандартам Общей информационной модели (CIM, Common Information Model). Модели энергосистем будут доступными для проектных организаций и субъектов отрасли, что позволит выполнять все проектные работы, связанные с технологическим присоединением, быстрее и эффективнее.

Посмотреть видеокомментарий главы Системного оператора можно на официальном Rutube-канале АО «СО ЕЭС».