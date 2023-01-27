Строительство третьей очереди логистического центра Ozon началось в Зеленодольске в Татарстане. Краснодарский девелопер "Ромекс" инвестирует в проект порядка 2,7 млрд рублей, сообщил в пятницу президент группы компаний "Ромекс" Алексей Прокопенко.

"[Третья очередь логоцентра Ozon] предполагает 45 тыс. кв. м с объемом инвестиций порядка 2,7 млрд рублей. И где-то более чем 500 рабочих мест", - сообщил Прокопенко журналистам на церемонии запуска строительства, добавив, что начало операционной деятельности ожидается в апреле 2024 года.

В пресс-службе Ozon отметили, что совместные инвестиции в третью очередь фулфилмент-центра со стороны "Ромекс Групп" и Ozon превысили 3,4 млрд рублей. С открытием объем хранения всего комплекса увеличится вдвое. "Увеличение площади объекта отвечает растущим потребностям региона - за девять месяцев прошлого года число заказов на Ozon в республике увеличилось в 2,2 раза год к году", - сообщили в пресс-службе.

В 2020 году "Ромекс" запустил в работу первую очередь логистического хаба. В 2021 году началось строительство второй очереди, начало операционной деятельности ожидается в 2023 году.

Прокопенко отметил, что строящийся логоцентр станет пятым проектом компании в Татарстане. Помимо двух очередей логистического центра Оzon, компания реализовала распредцентры для Х5 Retail Group в Елабуге, Зеленодольске. Общие инвестиции компании в Татарстан составят порядка 8 млрд рублей.

Группа компаний "Ромекс" - инвестиционно-строительный холдинг, в который на сегодняшний день входит более 80 компаний. Компания является одним из лидеров юга России в строительной отрасли. "Ромекс" реализует проекты в Краснодарском крае и в восьми регионах Российской Федерации.