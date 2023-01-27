26 января Правительство РФ приняло постановление № 96 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», продлевающее на 2023 год пилотный проект по управлению спросом потребителей розничного рынка электроэнергии с участием специализированных организаций – агрегаторов управления спросом.

Системный оператор планирует возобновить проведение отборов после утверждения Федеральной антимонопольной службой России предельного объема средств на оказание услуг. Предварительный срок проведения отбора – февраль 2023 года.

Пилотный проект, реализуемый Системным оператором, стартовал в июне 2019 года. В рамках проекта отрабатывается целевая модель нового рыночного механизма управления спросом с участием агрегаторов – её технологические, финансовые и организационные аспекты.

К настоящему моменту сформирован пул агрегаторов, ведется разработка нормативной базы для запуска целевой модели. Уже прошел первое чтение в Госдуме проект соответствующих изменений в Федеральный закон «Об электроэнергетике».

Агрегаторы управления спросом – специализированные организации, координирующие способность группы розничных потребителей управлять своим электропотреблением, конвертирующие ее в услуги по управлению спросом на электрическую энергию и транслирующие потребителям часть выручки, полученной от реализации этой услуги. Благодаря агрегаторам в краткосрочной перспективе потребители могут получать положительный экономический эффект за счет замещения неэффективной генерации ресурсами управления спросом и формирования более низких цен на электроэнергию, а в долгосрочной – за счет учета объемов управления спросом в рынке мощности.