 

"Сколково" и "Иннополис" объединили инфраструктуру

27 января 2023, 15:00 457 Время чтения ≈ 3 мин
Источник: Фонд "Сколково"
Авторы и источники / Правообладателям
Фото: sk.ru

Фото: sk.ru

«Сколково» и особая экономическая зона «Иннополис» договорились о создании единой инфраструктуры коворкингов и технопарков для резидентов и стартапов. Московские стартапы смогут разместиться в стенах технопарков ОЭЗ «Иннополис», а компании Иннополиса работать и развивать проекты на территории Инновационного центра «Сколково».

Пакет мер был разработан командами технопарков для поддержки российских стартапов в текущих условиях. Кроме того, в рамках сотрудничества стороны планируют привлекать инвестиции бизнес-ангелов в «Иннополис», запускать совместные проекты с участием резидентов «Сколково» и «Иннополиса».

Ренат Батыров, генеральный директор Технопарка «Сколково»: «Сотрудничество “Сколково” и ОЭЗ “Иннополис” — это логичный и долгожданный шаг. Единая инфраструктура коворкингов позволяет нам синхронизироваться ради достижения общей цели — развития инновационной экосистемы, чтобы технологические компании использовали все возможности для роста. Теперь резиденты “Сколково” и “Иннополиса” могут платить за один коворкинг, а пользоваться по факту тремя. В наших планах дальнейшее расширение сети подобных партнерских коворкингов в России и за рубежом».

Коворкинги снижают финансовую нагрузку на молодые стартапы, предоставляя при этом всю необходимую инфраструктуру для работы. На январь 2023 года в Технопарке «Сколково» анонсировано открытие уже второго коворкинга, площадью 700 м2 со 120 рабочими местами. Новый коворкинг будет отличаться по концепции. В нем будут работать в том числе технологические компании, представляющие креативные индустрии.

Ренат Халимов, генеральный директор ОЭЗ «Иннополис»: «Нетворкинг и активная коммуникация между резидентами обоих технопарков станут эффективными инструментами для развития бизнес-среды России. Для нас важно создавать равный доступ к инфраструктуре и ресурсам особой экономической зоны не только для стартапов Иннополиса, но и для проектов других городов, расширяя географию сервисов и помогая решать реальные задачи бизнеса».

На данный момент ОЭЗ «Иннополис» рассматривает расширение сервисов и инфраструктуры «гибких» коворкингов не только на территории России, но и в странах СНГ.

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Метки: СКОЛКОВО, ИННОПОЛИС, ИНФРАСТРУКТУРА

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