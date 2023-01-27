Государственный научный центр Российской Федерации ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина разработал и внедрил технологию выпуска комплектующих для оборудования, задействованного в работе с расплавленными металлами. Изделия изготовлены из новейшего композиционного керамического термо- и химически устойчивого материала, разработанного учеными предприятия.

Первые опытные образцы комплектующих выпущены для использования в качестве расходных деталей в установках газового распыления расплавов металлов, где производятся металлические порошки для аддитивного оборудования. В результате опытной эксплуатации форсунки и втулки из инновационного материала обеспечили работу оборудования без остановок в течение всего производственного цикла при температуре 1650 °С.

«Выпуск комплектующих из отечественного материала позволит предприятиям металлургического профиля обеспечить бесперебойное функционирование оборудования в условиях санкционных мер. У нас есть возможность производить изделия из композиционного керамического термо- и химически устойчивого материала широкой номенклатуры», – сказал генеральный директор ОНПП «Технология» им. А.Г. Ромашина Андрей Силкин.

Композиционный керамический материал на основе диоксида циркония создан учеными ОНПП «Технология» полностью из отечественного сырья в целях импортозамещения. Он предназначен для выпуска изделий, подвергающихся термическому удару при температурах эксплуатации до 2000 °С. Материал может применяться для производства огнеупорных форсунок, сопел для распыления металлических расплавов, дозаторов для непрерывной разливки сталей, тиглей для индукционной плавки металлов и сплавов.