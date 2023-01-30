Дорога «Алексеевское – Альметьевск» строится в составе платной автомагистрали «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)», которая вместе с М-12 войдет в транспортный коридор «Европа – Западный Китай». Положительное заключение Главгосэкспертизы России получил третий этап строительства трассы «Алексеевское – Альметьевск» на участке км 89 - км 145.



Дорожно-строительные работы пройдут на территории Новошешминского, Черемшанского и Альметьевского районов Республики Татарстан, на участке от автодороги «Новошешминск – Нурлат» до автодороги «Казань – Оренбург» – Маметьево – Чупаево». Общая протяженность возводимой дороги на третьем этапе составит 55,499 км. На данном участке также построят две развязки в разных уровнях общей длиной около 4 674 м, а также четыре путепровода и три моста через реки.

«Проект третьего этапа трассы «Алексеевское – Альметьевск» предусматривает выделение шести подэтапов, включающих подготовку территории строительства и переустройство магистральных коммуникаций ПАО «Газпром». В том числе из зоны строительства автодороги будут перенесены газопровод-отвод к Нижнекамскому промузлу, газопровод Оренбург-Заинск, этанопровод «Оренбург-Казань» и другие трубопроводы», – отметил Денис Авдошин, начальник отдела комплексной экспертизы Саратовского филиала Главгосэкспертизы России.

Ранее Главгосэкспертиза рассмотрела второй этап строительства магистрали «Алексеевское – Альметьевск» в составе трассы «Шали (М-7) – Бавлы (М-5)».

Застройщик – АО «Автострада».



Генеральный проектировщик – АО «Институт по проектированию объектов дорожного хозяйства Республики Татарстан».