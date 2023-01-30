Группа компаний "РКС девелопмент" в рамках строительства курортного жилого комплекса под Анапой в Краснодарском крае построит почти 6 км дорог, детский сад, школу и отдел полиции, сообщила в понедельник пресс-служба застройщика.

"Специализированный застройщик "Легис" под управлением "РКС девелопмент" и администрация города-курорта Анапы подписали договор комплексного развития территории площадью около 50 га в Сукко. Здесь, в 15 км от Анапы, компания реализует курортный жилой комплекс Holiday House", - говорится в сообщении.

Так, договор предусматривает улучшение дорожно-транспортной сети поселка Сукко - будут отремонтированы и построены дороги общей протяженностью 5,7 км. В результате летом 2023 года появится дублер улицы Советской, который позволит разгрузить трафик в высокий сезон. Также будет расширен существующий мост и построен новый.

Кроме того, к осени 2026 года на территории жилого комплекса будут построены детский сад на 200 мест, общеобразовательная школа на 550 мест, почтовое отделение и участок полиции.

Жилой комплекс Holiday House располагается на берегу реки Сукко под Анапой. Проект включает 12 домов общей продаваемой площадью порядка 180 тыс. кв. м. Около 60% территории отведено под благоустройство и зоны отдыха.

Группа компаний "РКС девелопмент" создана в Москве в 2007 году. В ее портфеле 21 проект совокупной продаваемой площадью порядка 1,4 млн кв. м.