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Владелец деревообрабатывающего предприятия в Ленинградской области заплатил почти 800 тысяч рублей за незаконное потребление электроэнергии

30 января 2023, 18:00 276 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: Россети Ленэнерго

Специалисты «Россети Ленэнерго» пресекли хищение электроэнергии на производстве пиломатериалов в деревне Черенцево Киришского района Ленинградской области. С собственника объекта взыскано почти 800 тысяч рублей.

Хищение выявлено в рамках системной работы «Россети Ленэнерго» по борьбе с бездоговорным энергопотреблением. Владелец объекта незаконно потреблял электроэнергию без заключения договора электроснабжения.

Объем бездоговорного потребления электроэнергии, предъявленный нарушителю, был определен согласно действующему законодательству РФ и составил почти 90 тыс. кВтч стоимостью 794,5 тысячи рублей. После того, как меры досудебного урегулирования не принесли результата, «Россети Ленэнерго» обратились в суд. Все требования компании были удовлетворены. В настоящий момент собственник помещения заключил договор энергоснабжения.

Напомним, бездоговорное потребление крайне невыгодно: его стоимость кратно выше, чем затраты при законном потреблении электроэнергии. Кроме того, лицо, осуществившее самовольное подключение к сетям, может быть привлечено к административной ответственности за бездоговорное потребление электрической энергии по статье 7.19 КоАП РФ. Согласно данной статье, за первое самовольное подключение к электрическим сетям и использование электрической энергии предусмотрен штраф: для физических лиц - от 10 до 15 тысяч рублей, для юридических лиц – от 100 до 200 тысяч рублей. За повторное самовольное подключение размер штрафа составит от 15 до 30 тысяч рублей - для физических лиц, от 300 до 400 тысяч рублей - для юридических лиц.

Компания также обращает внимание на признаки, которые могут свидетельствовать о возможном незаконном потреблении электроэнергии: дополнительные провода от линии электропередачи, низкое напряжение в сети, электропроводка в обход приборов учета.

Сообщить о возможных фактах незаконного потребления электроэнергии можно по телефону контакт-центра «Россети Ленэнерго» 8-800-220-0-220 (звонок бесплатный, анонимность гарантируется), а также с помощью формы обратной связи на сайте сетевой компании.

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Метки: РОССЕТИ ЛЕНЭНЕРГО, ЭНЕРГОВОРОВСТВО
Отрасль: Электроэнергетика 

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