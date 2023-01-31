Американская компания Pacific Gas & Electric Co. и Energy Vault – швейцарский разработчик накопителей энергии – планируют реализовать совместный проект строительства крупномасштабного гибридного энергокомплекса в составе СНЭЭ с долговременным сроком хранения и энергоустановки на базе «зеленого» водорода.

Энергокомплекс планируется построить на территории порядка 0,4 га в городе Калистога, расположенном в долине Напа – признанной столице калифорнийского виноделия, где часто происходят пожары и наблюдаются сильные ветра. Как ожидается, энергокомплекс на базе литий-ионных батарей энергоемкостью не менее 293 МВт*ч и энергоустановки, работающей на топливных водородных элементах, сможет на протяжении не менее 48 часов обеспечивать резервное питание около 2000 потребителей без выбросов CO2 при перебоях в электроснабжении. Энергокомплекс заменит мобильные дизельные генераторы, установленные на городских подстанциях и обеспечивающих резервное питание в настоящее время.

Energy Vault, являясь владельцем энергокомплекса, будет самостоятельно осуществлять управление и техническое обслуживание энергообъекта. Поставки электроэнергии для PG&E будут обеспечены в рамках договора, заключенного на 10,5 лет.

По данным Energy Vault, в дальнейшем не исключается возможность увеличения энергоемкости комплекса до 700 МВт*ч. Энергокомплекс призван стать первым в своем роде крупномасштабным гибридным проектом в области водородной энергетики в США и в дальнейшем послужит прообразом для будущих гибридных энергокомплексов Energy Vault. В конце прошлого года договор на реализацию проекта строительства энергокомплекса был направлен PG&E на одобрение отраслевого регулятора штата Калифорния (California Public Utilities Commission, CPUC), резолюцию по которому компания рассчитывает получить до середины мая 2023 г.

Начало строительных работ запланировано на четвертый квартал 2023 г., а ввод в эксплуатацию энергокомплекса – во втором квартале 2024 г.

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