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Управление Краснодарской краевой государственной экспертизы проектов территориального планирования, проектов строительства и инженерных изысканий рассмотрело документацию на строительство в станице Динской здания Кубанского казачьего кадетского корпуса. По итогам государственной экспертизы выдано положительное заключение. Экспертная организация подключена и использует ЕЦПЭ.



В станице Динской на площади 174 тыс. кв. м планируют реализацию краевого проекта по строительству Казачьего культурно-этнографического комплекса. В его центре расположится главная площадь, где разместятся арка-звонница, аллея и музей казачьей славы, управа, часовня, дом священника, скаковое поле, харчевня с гостиницей, подворья казаков.



В этой же части станицы будет возведен Кубанский казачий кадетский корпус имени М.П. Бабича, проектную документацию и результаты инженерных изысканий на строительство которого рассмотрела государственная экспертиза Краснодарского края. Площадь участка строительства составляет 8 га. Здесь разместятся четыре блока учебно-административного корпуса, медблок, столовая, спальный и спортивный корпуса, контрольно-пропускной пункт, учебные мастерские, склад, а также переходные галереи и объекты инженерной инфраструктуры, необходимые для функционирования объекта.



Проектируемый корпус кадетской школы-интерната рассчитан на 600 человек.*



Проектную документацию подготовил территориальный институт по жилищно-гражданскому проектированию «Краснодаргражданпроект».



*Информация подготовлена на основе открытых источников.

