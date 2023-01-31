Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять ассортимент кабельно-проводниковой продукции и сегодня это более 90 тысяч маркоразмеров, которые способны обеспечить потребности любого объекта строительства.

Являясь производством «полного цикла», собственный медеплавильный цех мощностью до 18 тыс. тонн в год позволяет постоянно держать наличие сырья на складе. Качество меди М1, М0, М00.

Длинномерные линии металлопроката методом непрерывной экструзии выпускают медные профили различной формы:

Электротехническая шина ШМТ, ШММ с сечением от 60 мм2 до 3800 мм2

Пруток круглого сечения М1 d от 8 до 50 мм

Катанка d 8 и d 25 мм

Трос d от 70 до 150 мм

Проволока

Стренга

Профиль

Сегодня на Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» более 50 современных линий по производству кабельно-проводниковой продукции выпускают более 90 тысяч маркоразмеров, в которые входят:

Кабели силовые на напряжение 0,66-3 кВ и 6-10 кВ

Кабели силовые гибкие

Кабели контрольные

Провода и кабели установочные

Провода СИП

Специальные кабели

ОКЛ (огнестойкие кабельные линии)

Кабели марки EXPERt class и УМКаб

Продукция выпускается в исполнениях пониженной горючести «нг(А)», огнестойких «FR», безгалогенных «HF», с низкой токсичностью продуктов горения «LSLTx» и низким дымо- и газовыделением «LS». В ассортимент входят марки в холодостойком «ХЛ» и тропическом «Т» исполнениях. ТПЖ может быть медная или алюминиевая.

В ассортименте Завода представлены марки в холодостойком «ХЛ» и тропическом «Т» исполнениях. Оборудование завода позволяет выпускать кабель с сечением токопроводящей жилы от 1 до 1000 мм2 и гибкостью до 6 класса.

При необходимости возможно изготовление кабеля любой сложности, исходя из технических параметров заказчика.