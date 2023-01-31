Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять ассортимент кабельно-проводниковой продукции и сегодня это более 90 тысяч маркоразмеров, которые способны обеспечить потребности любого объекта строительства.
Являясь производством «полного цикла», собственный медеплавильный цех мощностью до 18 тыс. тонн в год позволяет постоянно держать наличие сырья на складе. Качество меди М1, М0, М00.
Длинномерные линии металлопроката методом непрерывной экструзии выпускают медные профили различной формы:
Сегодня на Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» более 50 современных линий по производству кабельно-проводниковой продукции выпускают более 90 тысяч маркоразмеров, в которые входят:
Продукция выпускается в исполнениях пониженной горючести «нг(А)», огнестойких «FR», безгалогенных «HF», с низкой токсичностью продуктов горения «LSLTx» и низким дымо- и газовыделением «LS». В ассортимент входят марки в холодостойком «ХЛ» и тропическом «Т» исполнениях. ТПЖ может быть медная или алюминиевая.
В ассортименте Завода представлены марки в холодостойком «ХЛ» и тропическом «Т» исполнениях. Оборудование завода позволяет выпускать кабель с сечением токопроводящей жилы от 1 до 1000 мм2 и гибкостью до 6 класса.
При необходимости возможно изготовление кабеля любой сложности, исходя из технических параметров заказчика.
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