 

Кабельный Завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ" расширяет ассортимент продукции

31 января 2023, 13:28 408 Время чтения ≈ 2 мин
Источник: ООО "Кабельный завод "ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ"
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Кабельный Завод «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» продолжает расширять ассортимент кабельно-проводниковой продукции и сегодня это более 90 тысяч маркоразмеров, которые способны обеспечить потребности любого объекта строительства.

Являясь производством «полного цикла», собственный медеплавильный цех мощностью до 18 тыс. тонн в год позволяет постоянно держать наличие сырья на складе. Качество меди М1, М0, М00.

Длинномерные линии металлопроката методом непрерывной экструзии выпускают медные профили различной формы:

  • Электротехническая шина ШМТ, ШММ с сечением от 60 мм2 до 3800 мм2
  • Пруток круглого сечения М1 d от 8 до  50 мм
  • Катанка d 8 и d 25 мм
  • Трос d от 70 до 150 мм
  • Проволока
  • Стренга
  • Профиль

Сегодня на Заводе «ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ» более 50 современных линий по производству кабельно-проводниковой продукции выпускают более 90 тысяч маркоразмеров, в которые входят:

  • Кабели силовые на напряжение 0,66-3 кВ и 6-10 кВ
  • Кабели силовые гибкие
  • Кабели контрольные
  • Провода и кабели установочные
  • Провода СИП
  • Специальные кабели
  • ОКЛ (огнестойкие кабельные линии)
  • Кабели марки EXPERt class и УМКаб

Продукция выпускается в исполнениях пониженной горючести «нг(А)», огнестойких «FR», безгалогенных «HF», с низкой токсичностью продуктов горения «LSLTx» и низким дымо- и газовыделением «LS». В ассортимент входят марки в холодостойком «ХЛ» и тропическом «Т» исполнениях. ТПЖ может быть медная или алюминиевая.

В ассортименте Завода представлены марки в холодостойком «ХЛ» и тропическом «Т» исполнениях. Оборудование завода позволяет выпускать кабель с сечением токопроводящей жилы от 1 до 1000 мм2 и гибкостью до 6 класса.

При необходимости возможно изготовление кабеля любой сложности, исходя из технических параметров заказчика.

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Метки: ЭКСПЕРТ-КАБЕЛЬ
Отрасль: Кельная промышленность 
EXPT
10

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