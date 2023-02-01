Энергия из перепада высот: проект ГАЭС на 900 МВт

Инфраструктурная rPlus Hydro подала заявку в Федеральную комиссию по регулированию энергетики США (FERC) на получение лицензии для проекта гидроаккумулирующей электростанции (ГАЭС) «Семиное» (Seminoe) мощностью 900 мегаватт (МВт), который должен быть реализован в округе Карбон штата Вайоминг. Компания рассчитывает получить лицензию в 2025 г., чтобы приступить к строительству ГАЭС в 2026 г. и ввести ее в эксплуатацию в 2031 г.

ГАЭС будет построена в 56 километрах от к север-востоку от города Роулинс, являющегося административным центром округа Карбон в Вайоминге, который входит в группу так называемых «горных» штатов на западе США. Роль нижнего резервуара будет выполнять действующее водохранилище «Симоное» одноименной плотины, к востоку от которой на расстоянии в 3 км будет расположен верхний резервуар, обустроить который планируется в горах Беннет. Перепад высот между резервуарами, которые будут соединены подземными туннелями, составит чуть более 300 метров.

ГАЭС с помощью 48-километровой линии электропередач (ЛЭП) будет подключена к подстанции «Эол» (Aeolus), расположенной вблизи города Медисин-Боу округа Карбон. Излишки электроэнергии, образующиеся в результате работы близлежащих ветрогенераторов, будут подаваться через подстанцию для запуска насосных систем на ГАЭС, которые будут перекачивать воду из нижнего в верхний в часы низкого энергоспроса. Когда спрос будет увеличиваться, ГАЭС будет перекачивать воду из верхнего резервуара в нижний, обеспечивая электроэнергией домохозяйства округа Карбон через упомянутые ЛЭП и подстанцию.

Проект стоимостью $2,5 млрд позволит сглаживать пики энергопотребления в штате, где все большую роль играет возобновляемые источники (ВИЭ). Если в 2003 г. на долю угля приходилось 97% выработки электроэнергии в Вайоминге, то по итогам первых одиннадцати месяцев 2022 г. этот показатель составил 72%, согласно данных Управления энергетической информации (EIA) Минэнерго США. Доля газа в структуре генерации в период с января по ноября 2022 г. составила 4%, а доля возобновляемых источников (ВИЭ) – 22%, из них на ветрогенераторы приходилось 20%. При этом темпы ввода ветроэлектростанций ускоряется: по оценке "Глобальной энергии", в 2020-2021 гг. их установленная мощность почти удвоилась, превысив 3 гигаватта (ГВт).

По данным rPlus Hydro, в США в общей сложности действуют 43 ГАЭС. Ключевым их преимуществом является возможность многочасового хранения энергии, превышающего четверть суток. Если срок эксплуатации литий-ионных батарей составляет 10-15 лет, то в случае ГАЭС он может достигать более 75 лет, при этом их эффективность практически не зависит от количества циклов заряда-разряда. Правда, строительство ГАЭС требует специальных условий, в том числе наличия перепада высот и естественных источников воды для заполнения резервуаров.