Инвестиционная программа по газификации Архангельской области расширена с 6,9 млрд рублей до 10,7 млрд рублей, написал в своем Telegram-канале глава региона Александр Цыбульский.

"Инвестиционная программа по газификации Архангельской области увеличена с 6,9 млрд рублей до 10,7 млрд рублей. Программа, которую мы реализуем совместно с ПАО "Газпром" с 2021 года, рассчитана до 2025 года. Ранее в ее рамках сети строились до границ населенных пунктов. Сейчас дополнительное финансирование выделено на прокладку газопроводов и до объектов теплоснабжения. Их перевод на более экономичное и экологичное топливо - одна из важнейших для нас задач", - написал Цыбульский.

В рамках программы введут в строй свыше 350 км сетей. На сегодняшний день введены в строй либо находятся в стадии строительства уже восемь газопроводов общей протяженностью 108 км. Кроме этого, проектируется еще восемь газопроводов общей протяженностью 178 км. В том числе - сеть в микрорайоне Экономия Архангельска, где находится большое количество промышленных объектов и развитая портовая инфраструктура.

Введение в строй газопроводов даст возможность подключить к сетям более 45 тыс. домовладений, в которых проживают 110 тыс. человек, а также промышленных и коммунально-бытовых потребителей в более чем 80 населенных пунктах Архангельской области.