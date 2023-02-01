Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин сообщил, что дорожники приступили к строительству Западной хорды – завершающего участка Ростовского транспортного кольца.

«Строители начали возводить новую автомобильную эстакаду, которая станет частью Западной хорды. Это завершающий этап строительства обхода Ростова-на-Дону. Строительство объекта ведётся в том числе на средства инфраструктурного бюджетного кредита, выделенного Ростовской области», – заявил Марат Хуснуллин.

Протяжённость новой автомобильной эстакады через железную дорогу составит 364 м.

В настоящее время уже завершены подготовительные работы по расчистке полосы отвода автодороги, ведётся переустройство инженерных коммуникаций, попадающих в зону размещения объекта, работа по устройству строительных площадок для хранения строительных материалов, мостовых изделий и конструкций, а также временных подъездных автодорог. При этом дорожники параллельно приступили и к строительно-монтажным работам.

Новая автомобильная дорога позволит вывести за пределы донской столицы весь транзитный транспорт и улучшить транспортное сообщение с новыми субъектами Российской Федерации.

На реализацию проекта направлены средства инфраструктурного бюджетного кредита в объёме более 15 млрд рублей, которые будут использованы для строительства первого этапа новой объездной автомобильной дороги общей протяжённостью 4,75 км.

Автомобильная дорога «Западная хорда» – завершающий участок Ростовского транспортного кольца. Масштабная объездная дорога, задуманная как транспортный каркас Ростовской агломерации, объединит 12 участков федеральных, региональных и местных дорог общей протяжённостью 110 км.