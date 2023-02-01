Экспертиза по объекту «Строительство скоростной автомобильной дороги Казань – Екатеринбург на участке Дюртюли – Ачит» была завершена до конца 2022 года. Об этом сообщил на встрече с журналистами начальник Главгосэкспертизы России Игорь Манылов в ходе своего визита в Свердловскую область.

«Реализация инфраструктурного проекта, который даст огромный мультипликативный эффект для развития регионов и экономики страны в целом, проходит в крайне сжатые сроки. Благодаря всецелому погружению заказчиков в устранение замечаний экспертов, а также совместным усилиям в поиске наиболее оптимальных и эффективных решений по каждому из участков трассы М-12 удалось завершить экспертизу и выдать все заключения до конца 2022 года», – отметил Игорь Манылов, отвечая на вопросы журналистов.

Игорь Манылов также считает, что строительство трассы М-12 от Москвы до Казани идет с опережением графика во многом благодаря параллельности процессов, что стало возможным с введением института экспертного сопровождения.

«Это существенно экономит время. Именно оптимизация и запараллеливание дают такой эффект по скорости строительства», – подчеркнул руководитель Главгосэкспертизы.

Автомагистраль М-12 протяженностью свыше 800 км – самый масштабный инфраструктурный проект в современной России. Президентом и Правительством поставлена задача запустить движение от Москвы до Казани в 2023 году и до Екатеринбурга – в 2024 году. Первый 22-километровый отрезок трассы М-12 в Московской области был запущен в сентябре 2022 года с участием Президента РФ Владимира Путина, что значительно раньше намеченного срока.



На участке Дюртюли – Ачит, которая станет продолжением М-12 до Екатеринбурга, начаты строительные работы. В конце 2022 года Главгосэкспертиза России выдала положительные заключения на строительство двух участков первого этапа Дюртюли-Ачит на территории Республики Башкортостан. Ранее экспертизу прошли проекты второго и третьего этапов в Пермском крае и Свердловской области.