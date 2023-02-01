"Российские железные дороги" (РЖД) увеличат объем капиталовложений в развитие железнодорожной инфраструктуры в Вологодской области на 5% - до более 5,25 млрд рублей в 2023 году. Об этом договорились правительство региона и компания, заключив соглашение о сотрудничестве на ближайшие пять лет, сообщила пресс-служба губернатора области.

"Вологодская область - привлекательная территория с точки зрения инвестиционного климата. За последние три года мы вложили в ваш регион порядка 16 миллиардов рублей. Строим новые железнодорожные пути и модернизируем инфраструктуру на таких станциях, как Череповец и Лоста. Это наиболее перспективные площадки с точки зрения увеличения грузопотока. Несмотря на сложную геополитическую ситуацию, инвестиции остались на уровне 2021 года и превысили пять миллиардов рублей. А в нынешнем году они вырастут на 5%. Это говорит о том, что промышленность области постепенно адаптируется, выстраиваются новые транспортные потоки", - привела пресс-служба слова начальника Северной железной дороги - филиала ОАО "РЖД" Рашида Сайбаталова.

Подписанное соглашение подразумевает дальнейшее увеличение объема инвестиций в транспортную инфраструктуру, рост числа грузоперевозок и повышение уровня транспортной доступности жителей региона.

Объемы грузоперевозок снизились в 2022 году на 15,4%, до 17,5 млн тонн, из-за антироссийских санкций. В основном перевозятся черные металлы, минеральные удобрения и продукция лесопромышленной отрасли. Предприятия региона адаптируются к санкционному режиму и переориентируют свои поставки в восточном и южном направлениях, отметил начальник СЖД. Объемы перевозок грузов в восточном направлении увеличились на 40% - до 800 тыс. тонн. Перевозки в направлении портов Азово-Черноморского бассейна возросли в три раза - до 600 тыс. тонн.

"В минувшем году мы запустили новую контейнерную площадку на станции Вологда-2, с которой было отправлено в Китай четыре контейнерных поезда. Потенциальная возможность станции - отгрузка 10 контейнерных поездов в месяц. В нынешнем году мы планируем запустить эту площадку на полную мощность", - процитировала пресс-служба начальника СЖД.

Пассажиропоток в поездах дальнего следования увеличился в 2022 году на 10%, до 835 тыс. человек. На пригородных маршрутах перевезено более 454 тыс. пассажиров, что на 3% больше, чем годом ранее.

По словам губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова, железнодорожники активно развивают формат поездов выходного дня из крупнейших городов страны к туристическим кластерам. Участники встречи договорились продолжить развивать транспортную доступность в сторону Великого Устюга. Город входит в пятерку наиболее привлекательных для туристов городов в период новогодних праздников, в минувшие каникулы его посетили более 720 тыс. человек. Начальник СЖД обещал поддержку в развитии новых транспортных направлений области.