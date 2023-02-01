Число проектов комплексного развития территорий в Москве вырастет более чем втрое - до 470, в программу планируется привлечь участки общей площадью около 1,7 тыс. га, сообщил в своем Telegram-канале мэр столицы Сергей Собянин.

"Втрое вырастет количество проектов комплексного развития территорий (КРТ) в Москве. Это и сбалансирует экономику, и даст стимул дополнительному развитию районов. <...> Скоро вовлечем в программу дополнительные участки общей площадью около 1,7 тыс. га. И количество проектов КРТ увеличится более чем в три раза - до 470", - написал Собянин.

Он отметил, что более 150 проектов КРТ общей площадью 2 тыс. га уже находятся на разных стадиях реализации. Их градостроительный потенциал внушителен - 35 млн кв. м недвижимости, из них: 8 млн - промышленная застройка; 17 млн - общественно-деловая застройка; 10 млн - жилая застройка. Благодаря этим проектам в городе появится не менее 45 спортивных объектов, 78 школ и детских садов, 13 медицинских учреждений, будет озеленено около 320 га земли.

"Плюс ко всему, на торги выставлены права на комплексное развитие бывших промзон и неэффективно используемых территорий: Кусковская улица, вл. 12; Дегунино - Лихоборы; Алтуфьевское шоссе; Владыкино", - перечислил мэр.

Программа КРТ действует в Москве с 2020 года. На месте бывших промзон и неэффективно используемых участков появляется современная городская среда с инфраструктурой - жильем, социальными объектами, рабочими местами.