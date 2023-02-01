Площадку «Усольехимпрома», где Федеральный экологический оператор (входит в ГК «Росатом») проводит работы по ликвидации накопленного экологического вреда, с рабочей поездкой посетили заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации Михаил Иванов, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев, Председатель экспертного совета по развитию химической промышленности при Комитете Государственной Думы по промышленности и торговле Мария Василькова. На базе этой площадки планируется создать Федеральный центр химии. Заседание штаба по реализации проекта провел Михаил Иванов.

«Минпромторг России активно поддерживает проект создания Федерального центра химии в Усолье-Сибирском. Мы ведем работу по привлечению потенциальных инвесторов для запуска проектов по ранее выбранным магистральным направлениям, обсуждаем возможные меры поддержки. Уверен, что реализация проекта внесёт большой вклад в развитие российской мало- и среднетоннажной химии»,

– отметил Михаил Иванов.

«Формирование межрегионального кластера химической промышленности способствует развитию мало- и среднетоннажной химии, которая включена в стратегию развития химического комплекса до 2030 года. Создание Федерального центра химии и кластера позволяет говорить о новом формате работы, где развитие промышленности тесно взаимосвязано с развитием науки и региона»,

– рассказала Мария Василькова.

На сегодняшний день 20 предприятий уже изъявили желание вступить в кластер. Создание Федерального центра химии и межрегионального кластера позволит предприятиям города выводить на рынок высокотехнологичные продукты с высокой добавленной стоимостью в фармацевтике и медицине, лесохимии, агропромышленном комплексе и других быстрорастущих индустриях.

«Создание Федерального центра химии – стратегически важный проект как для города Усолье-Сибирское, так и для всего региона в целом. Эта работа идет под пристальным вниманием Президента Российской Федерации, Правительства РФ, Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. Особое внимание при реализации этого проекта необходимо уделить развитию инфраструктуры Усолья-Сибирского»,

– рассказал Игорь Кобзев.

В данный момент на площадке продолжаются работы по рекультивации. Как подчеркнул представитель ГК «Росатом», в 2023 году предстоит демонтировать 289 подземных и 57 надземных частей зданий и сооружений, переработать строительный бой на дробильно-сортировочных комплексах с дальнейшим размещением на шламонакопителе, ликвидировать цех 94, включая перетаривание отходов из 96 технологических емкостей. Напомним, что работа по созданию Федерального центра химии в Усолье-Сибирском ведется по поручению заместителя Председателя Правительства Российской Федерации – Министра промышленности и торговли Российской Федерации Дениса Мантурова с октября 2022 года. В рамках этого проекта формируется межрегиональный кластер химической промышленности.