В Бурятии объявлен конкурс на поиск месторождений урана

В Бурятии объявлен конкурс на поиски месторождений урана, пригодных для отработки способом подземного выщелачивания. Исследования пройдут на Байтахской площади, сообщает RosTender.info.

Компании, желающие заключить контракт на 422,6 млн рублей, могут подать заявки на участие в отборе до 20 февраля. Департамент по недропользованию по Дальневосточному федеральному округу объявит победителя через неделю.

Специалисты займутся выявлением перспективных месторождений урана палеодолинного типа, а также локализацией и оценкой прогнозных ресурсов урана категорий Р1 и P2. По итогам исследований они дадут рекомендации по направлениям дальнейших геологоразведочных работ.

По условиям контракта, поисковые работы пройдут в 10 этапов и завершатся к концу 2025 года. Они будут профинансированы из средств федерального бюджета.