"Газпром нефть" открыла месторождение в Оренбургской области

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"Газпром нефть" открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области. При бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке компания получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 кубометров в сутки. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти, сообщает компания.
"Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей. В будущем новый актив станет частью перспективного центра добычи "Газпром нефти" в Волго-Уральском регионе", - добавили в "Газпром нефти".
Глубина скважины составила рекордные для "Газпром нефти" 5,8 км. Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков, а также перспективность геологоразведочных работ, которые "Газпромнефть-Гео" сегодня ведет на юго-западе Оренбургской области.
Для подготовки новой ресурсной базы до 2030 года предприятие планирует провести в регионе 3D-сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых поисково-разведочных скважин.
"Для Волго-Уральской нефтегазоносной провинции, которая считается хорошо изученным регионом, открытие такого масштаба - серьезный успех. Новый актив и соседние участки станут базой для долгосрочного развития нашей компании в Оренбургской области, которая остается одним из значимых центров нефтедобычи "Газпром нефти", - подчеркнул заместитель председателя правления компании "Газпром нефть" Вадим Яковлев.
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