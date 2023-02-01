"Газпром нефть" открыла месторождение в Оренбургской области

"Газпром нефть" открыла новое месторождение в Ташлинском районе Оренбургской области. При бурении поисково-оценочной скважины на Солнечном лицензионном участке компания получила фонтанный приток нефти дебитом свыше 490 кубометров в сутки. По оценкам геологов, после завершения обустройства скважины дебит может значительно возрасти, сообщает компания.

"Геологические запасы месторождения составляют 53 млн тонн нефтяного эквивалента. Нефть Солнечного участка имеет необычный ярко-оранжевый цвет, по своим свойствам относится к легким сортам и не содержит примесей. В будущем новый актив станет частью перспективного центра добычи "Газпром нефти" в Волго-Уральском регионе", - добавили в "Газпром нефти".

Глубина скважины составила рекордные для "Газпром нефти" 5,8 км. Результаты бурения подтвердили потенциал Солнечного и соседних участков, а также перспективность геологоразведочных работ, которые "Газпромнефть-Гео" сегодня ведет на юго-западе Оренбургской области.

Для подготовки новой ресурсной базы до 2030 года предприятие планирует провести в регионе 3D-сейсморазведочные работы и пробурить 15 новых поисково-разведочных скважин.