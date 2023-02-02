Инвестпроект компании «Особое конструкторское бюро кабельной промышленности» («ОКБ КП») по локализации производства высокотехнологичной кабельной продукции получил статус регионального инвестиционного проекта (РИП). Об этом сообщила заместитель председателя правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

«Ведущее российское предприятие по производству специализированной кабельной продукции «ОКБ КП» локализует на своей площадке в г.о. Мытищи выпуск высокотехнологичных компонентов для своего производства. Объем инвестиций в проект превысит 600 млн рублей, запуск новой производственной линии позволит создать порядка 70 рабочих мест. Сегодня для нас особенно важно обеспечить все необходимые условия для выпуска на территории региона продукции спецназначения. В результате проект компании «ОКБ КП» получил статус РИП, что позволит инвестору реализовать его с максимальной отдачей», - рассказала Екатерина Зиновьева.

В рамках инвестпроекта компания «ОКБ КП» организует выпуск специальных заготовок для производства кабельной продукции на их основе. Это позволит предприятию сократить зависимость от поставок компонентов со стороны контрагентов, а также кратно увеличит объемы производства. Тем самым подмосковная компания обеспечит удовлетворение повышенного спроса на кабельную продукцию специального назначения.

На сегодняшний день АО «ОКБ КП» является лидером по производству кабельно-проводниковых изделий спецназначения в России. За все годы здесь разработано более 1000 марок уникальных проводов и кабелей, более 5000 маркоразмеров поставлено на серийное производство, разработано 200 отраслевых и государственных стандартов, проведено множество научных работ.

Провода и кабели, которые разрабатывает предприятие АО «ОКБ КП», используются в России везде, где требуется надежная работа оборудования в экстремальных условиях – от космических спутников до подводных лодок.