Фонд развития промышленности в 2022 году профинансировал 256 проектов промышленных предприятий на общую сумму 140 млрд рублей. За восемь лет работы ФРП предоставил предприятиям 1277 льготных займов на общую сумму более 370 млрд рублей.

«Высокий темп работы ФРП, решения об увеличении суммы займов по ряду программ и своевременная докапитализация позволили кратно увеличить объем финансирования. В 2022 году команда Фонда поставила рекорд: за год российские промышленники получили льготные займы на общую сумму 140 млрд рублей», – отметил заместитель Председателя Правительства Российской Федерации – Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров, возглавляющий Наблюдательный совет ФРП.

Приоритетом работы ФРП в 2022 году стало финансирование масштабных проектов по транспортному машиностроению и производству компонентной базы для автомобильной и сельскохозяйственной техники, направленных на укрепление технологического суверенитета страны. По стартовавшей в 2022 году программе «Автокомпоненты» выдано 14 займов на общую сумму 45,2 млрд рублей. Заемщиками по этой программе выступают крупные отечественные автопроизводители, такие как «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «Автомобильный завод «УРАЛ», «Автодизель» и другие.

Высоким спросом у заемщиков в 2022 году также пользовалась флагманская программа ФРП «Проекты развития», которая подходит многим производственным предприятиям независимо от масштаба и сферы деятельности. За прошедший год ФРП профинансировал в рамках программы «Проекты развития» 89 проектов на общую сумму 15,4 млрд рублей.

Также в 2022 году большой интерес у предприятий вызывала программа «Приоритетные проекты» – 34 займа на общую сумму 50,2 млрд рублей. С привлечением финансирования ФРП в рамках этой программы предприятия могут локализовать или создать серийное производство конкурентоспособной высокотехнологичной критически важной промышленной продукции.

ФРП финансирует проекты предприятий из разных отраслей обрабатывающей промышленности. В 2022 году активнее всего финансовыми инструментами Фонда пользовались машиностроители – 64 проекта на общую сумму 69 млрд рублей, второе место заняли предприятия химической отрасли – 44 проекта на 15,1 млрд рублей, а третье место досталось компаниям из медбиофармы – 31 проект на 12,8 млрд рублей.

В 2022 году льготное финансирование от ФРП получили предприятия из 51 региона России. Наиболее активно займами Фонда пользовались промышленники из Московской области – 26 проектов на 9,2 млрд рублей, на втором месте Республика Татарстан – 18 проектов на 23,1 млрд рублей, третье место досталось Пермскому краю – 15 проектов на 6,4 млрд рублей, четвертое место заняла Москва – 13 проектов на 12,1 млрд рублей, а завершает пятерку лидеров Республика Башкортостан – 12 проектов на 1,9 млрд рублей.

Также Наблюдательный совет ФРП принял решение об увеличении доли федерального ФРП с 70% до 90% при финансировании промышленных проектов в рамках совместных федерально-региональных программ с региональными фондами развития промышленности Северного Кавказа и новых регионов России.