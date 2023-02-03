Инвестор - дочернее предприятие группы компаний "Аэрофьюэлз", который возьмет имущество международного аэропорта Липецк в аренду на 30 лет, вложит в развитие авиагавани около 500 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба правительства Липецкой области в Telegram-канале.

"Липецкий аэропорт реконструируют. В его развитие планируют инвестировать около 500 млн рублей. Это вложения инвестора - дочернего предприятия группы компаний "Аэрофьюэлз", который возьмет имущество аэропорта в аренду на 30 лет", - говорится в сообщении.

Таким образом, регион исключит ежегодную нагрузку на областной бюджет. Фасад аэропорта поменяют, топливозаправочный комплекс модернизируют в соответствии с международным стандартом. Компания сохранит рабочие места и планирует расширить штат сотрудников. Ожидается увеличение пассажиропотока до 300 тыс. человек в год при условии возобновления работы аэропорта и отсутствия форс-мажорных обстоятельств.

Минтранс России также будет участвовать в развитии аэропорта с 2024 по 2027 год. В федеральной адресной инвестиционной программе предусмотрено почти 3 млрд рублей, уточнили в пресс-службе. Обновят рулежную дорожку и перрон, площадку для обработки воздушных судов от обледенения, патрульную дорогу, ограждение по периметру и КПП. Появятся перрон на пять мест стоянки воздушных судов, аварийно-спасательная станция и очистные сооружения.