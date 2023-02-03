Объекты дорожного сервиса на участках маршрута Казань – Екатеринбург в Татарстане должны появиться к моменту завершения дорожно-строительных работ. Об этом сообщил руководитель Росавтодора Роман Новиков на совещании под председательством Заместителя Председателя Правительства РФ Марата Хуснуллина, состоявшегося сегодня в Казани.

«На объектах строительства и реконструкции, входящих в маршрут Казань – Екатеринбург на территории Республики Татарстан, предусмотрено 18 площадок отдыха с перспективой их развития в многофункциональные зоны дорожного сервиса. Сейчас ведется работа по оформлению земельных участков под эти площадки и МФЗ. После завершения этих процедур мы подпишем с инвесторами дорожные карты, в которых согласуем все взаимосвязанные работы на наших площадках, прописав завершение строительства МФЗ до конца 2024 года», – сообщил Роман Новиков.

Работа ведется в соответствии с поручением Президента РФ Владимира Путина по итогам состоявшегося 2 июня 2022 года совещания по вопросам дорожного строительства.

На обходе Нижнекамска и Набережных Челнов предусмотрено 8 площадок отдыха под строительство МФЗ, по 4 площадки в каждом направлении движения. Еще 10 площадок отдыха будет построено в рамках реконструкции участков трассы М-7 «Волга» в Тукаевском, Мензелинском и Актанышском районах Татарстана от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан.

Протяженность скоростного маршрута Казань – Екатеринбург в границах Республики Татарстан составит более 300 км. В рамках транспортного коридора на участке с 861-го по 987-й км трассы М-7 «Волга» предусмотрено строительство 22 надземных пешеходных переходов, строительство обхода городов Нижнекамск и Набережные Челны и реконструкция участков трассы М-7 от Набережных Челнов до границы с Республикой Башкортостан.

Все работы будут завершены до конца 2024 года.