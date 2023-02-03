В Ипатово построят современный мотодром

Проект сооружения спортивного комплекса с гоночными трассами после повторного рассмотрения одобрили в АУ Ставропольского края «Государственная экспертиза в сфере строительства». Экспертная организация подключена к ЕЦПЭ.



Изначально мотодром планировалось построить к Чемпионату Европы по мотоболу, который Ипатово должен был принимать в 2023 году. В городе хотят создать целую систему для развития экстремального и шоссейного мотоспорта, тем более что здесь базируется одна из сильнейших команд страны – «Колос» – чемпион России 2018 года. В связи с непростой геополитической обстановкой Первенство Старого Света все-таки перенесли из России – в Литву. Тем не менее региональное руководство и представители спортивного лобби города не отказываются от идеи построить в Ипатово многофункциональный спорткомплекс для мотоциклетных видов спорта в рамках краевой адресной инвестиционной программы госпрограммы «Развитие физической культуры и спорта».



В составе мотодрома предусмотрены трассы мотокросса с шириной, рассчитанной на 40 мотоциклов-одиночек, стационарная и сборная трибуны – на четыре тысячи и одну тысячу зрителей соответственно, комментаторская, зал для СМИ, тренерские, раздевалки и другие помещения.

«В перспективе созданный спорткомплекс должен стать постоянно действующим центром развития мотоциклетного спорта», – комментировал ранее губернатор региона Владимир Владимиров.

Застройщик объекта – Министерство строительства и архитектуры Ставропольского края. Генпроектировщик – ООО «Проджектситигрупп».

