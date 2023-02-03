В Нижнем Новгороде на базе Опытного конструкторского бюро машиностроения им. И.И. Африкантова (АО «ОКБМ Африкантов», входит в Машиностроительный дивизион Росатома – АО «Атомэнергомаш») открылся Центр аддитивных технологий (ЦАТ) Росатома.

Центр оборудован промышленными 3D-принтерами, которые работают по самым современным технологиям прямого лазерного выращивания DMD (печать нержавеющей сталью), селективного лазерного сплавления SLM, а также пластиковой печати. На данный момент идет отработка технологии печати нержавеющей сталью и титановым сплавом методом селективного лазерного сплавления. Все это позволит специалистам АО «ОКБМ Африкантов» производить уникальное оборудование быстрым и экономичным способом 3D-печати.

Это уже третий по счету ЦАТ в российской атомной отрасли, открытый вслед за центрами в Москве на базе АО «МЗП» и в Новоуральске Свердловской области на базе ООО «НПО «Центротех» (оба предприятия входят в Топливную компания Росатома «ТВЭЛ»). Нижегородский центр аддитивных технологий также создан при поддержке компании – интегратора российской атомной отрасли «Русатом – аддитивные технологии» (ООО «РусАТ», предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ»). В данном случае интегратор выступил технологическим партнером, обладающим компетенциями по подбору и поставке необходимого оборудования и материалов, а также по выстраиванию технологических процессов с применением аддитивных технологий.

Специфика нижегородского ЦАТ - фокус на выполнении заказов предприятий Росатома, что ускорит внедрений технологий аддитивного производства в атомной промышленности. АО «ОКБМ Африкантов» – ведущее российское предприятие в области энергетического машиностроения, которое выполняет функции как главного конструктора, так и поставщика реакторных установок различного типа и назначения.

«С открытием очередного Центра аддитивных технологий Росатом подтверждает свой статус российского лидера в этой новой отрасли. Развивая технологии 3D-печати и региональную сеть центров аддитивного производства, Росатом содействует решению государственных задач в укреплении технологического суверенитета. Цель Госкорпорации к 2030 году входить в тройку ведущих компаний России в области аддитивных технологий. Сегодня мы создаем новые возможности для повышения эффективности российской промышленности - наши решения позволят кратно сократить сроки и стоимость производства, что в том числе поможет в преодолении барьеров в области импортозамещения», - отметил первый заместитель генерального директора — директор блока по развитию и международному бизнесу государственной корпорации «Росатом» Кирилл Комаров.

Генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Игорь Котов со своей стороны отметил: «В кратчайшие сроки - за два с небольшим года - ОКБМ была проделана гигантская работа по освоению совершенно новых для предприятия компетенций и созданию полноценного специализированного центра в области аддитивных технологий. Потенциал этого направления для Атомэнергомаша очевиден: уже первые тестовые проекты в дивизионе показали, что применение методов АТ способно увеличить скорость производства деталей в разы не просто при сохранении высокого качества изделий, но и с дополнительным улучшением их технических характеристик. А это значит, что мы сможем выполнять свои обязательства перед заказчиками еще быстрее и еще лучше».

Развитие сети аддитивных технологий предусмотрено Соглашением по развитию направления «Технологии новых материалов и веществ», которое было подписано между Госкорпорацией Росатом и Правительством России. В Росатоме уже функционируют два Центра аддитивных технологий – в Москве на базе интегратора «Русатом – Аддитивные технологии» на площадке АО «МЗП», а также в Новоуральске Свердловской области на базе НПО «Центротех», ориентированные не только на внутренний заказ атомной отрасли, но и на внешний рынок. Подобные центры позволяют расширить зону применения аддитивных технологий и внедрить их в различные сферы промышленности и являются перспективным направлением, в связи с уже сформированным запросом рынка.

ООО «РусАТ» (предприятие Топливной компании Росатома «ТВЭЛ») – специализированная компания-интегратор атомной отрасли в области аддитивных технологий (трёхмерной печати). Деятельность компании сосредоточена на четырех ключевых направлениях: производство линейки 3D-принтеров и их компонентов, создание материалов и металлических порошков для 3D-печати, разработка комплексного программного обеспечения для аддитивных систем, а также выполнение услуг по 3D-печати и внедрению аддитивных технологий в производство (в том числе, в части организации центров производства). https://rusatom-additive.ru

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» (Топливный дивизион Госкорпорации «Росатом») включает предприятия по фабрикации ядерного топлива, конверсии и обогащению урана, производству газовых центрифуг, а также научно-исследовательские и конструкторские организации. Являясь единственным поставщиком ядерного топлива для российских АЭС, ТВЭЛ обеспечивает топливом в общей сложности 75 энергетических реакторов в 15 государствах, исследовательские реакторы в девяти странах мира, а также транспортные реакторы российского атомного флота. Каждый шестой энергетический реактор в мире работает на топливе ТВЭЛ. Топливный дивизион Росатома является крупнейшим в мире производителем обогащенного урана, а также лидером глобального рынка стабильных изотопов.

В Топливном дивизионе активно развиваются новые бизнесы в области химии, металлургии, технологий накопления энергии, 3D-печати, цифровых продуктов, а также вывода из эксплуатации ядерных объектов. В контуре Топливной компании ТВЭЛ созданы отраслевые интеграторы Росатома по аддитивным технологиям и системам накопления. https://www.tvel.ru

Акционерное общество «Опытное Конструкторское Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» (АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав дочерних компаний АО «Атомэнергомаш» - машиностроительного холдинга Госкорпорации «Росатом») - крупный научно-производственный центр атомного машиностроения, располагающий многопрофильным конструкторским коллективом, собственной исследовательской, экспериментальной и производственной базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок и оборудования для них.

АО «Атомэнергомаш» – машиностроительный дивизион Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России по объемам производства и выручке. Холдинг является комплектным поставщиком оборудования реакторного острова и машинного зала всех строящихся АЭС российского дизайна, изготовителем оборудования для СПГ-проектов, заводов по переработке отходов в энергию, разработчиком и поставщиком комплексных решений для предприятий энергетики, нефтегазового комплекса, судостроения и других отраслей промышленности. Наши технологии и оборудование обеспечивают работу около 20% АЭС в мире. Компания объединяет ведущие научно-исследовательские, инжиниринговые и производственные предприятия в России и за рубежом. Входит в Союз машиностроителей России.