Общие инвестиции, необходимые для реализации проектов для энергоснабжения расширения Восточного полигона РЖД, в 2023-2024 годах составят около 350 млрд рублей. Об этом сообщила директор департамента оперативного управления в ТЭК Минэнерго РФ Елена Медведева на заседании комиссий Госсовета РФ по направлению "Энергетика" и "Транспорт", посвященному развитию Восточного полигона.

"Что касается планов на 2023-2024 годы, то у нас стоит в планах увеличение нагрузки тяговых подстанций РЖД в объеме 880 МВт. Для этого мы должны построить 2,7 тыс. км линий электропередачи классом напряжения 220 кВ и 500 кВ и почти 2,4 тыс. МВА трансформаторной мощности. Общая стоимость реализации этих мероприятий, которая осуществляется за счет инвестиционной программы ПАО "ФСК-Россети", составляет порядка 350 млрд рублей", - сказала он.

Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак отмечал, что существует проблема дефицита источников финансирования проектов "Россетей". Так, министерство ожидало нехватки 225 млрд рублей средств до 2026 года, 170 млрд из которых - на Восточный полигон.

О проекте

Модернизация БАМа и Транссиба - один из крупнейших инфраструктурных проектов в РФ.

Первый этап проекта предусматривал увеличение в 2020 году провозной способности Байкало-Амурской и Транссибирской магистралей в направлении морских портов и пограничных переходов Дальнего Востока на 66,8 млн тонн в год к уровню 2012 года - до 124,9 млн тонн.

Реализация второго этапа развития магистралей позволит увеличить пропускную способность БАМа и Транссиба до 180 млн тонн в год, его планировалось завершить в 2024 году.