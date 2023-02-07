Речь идет об участках реконструкции и строительства км 52 – 73 и км 73 – 100. Они пройдут в обход поселков Нижняя Гостагайка, Виноградный, Уташ, станиц Нефтятная и Старотитаровская, а также хутора Белый.

Работы по реконструкции участка км 52 – 73 протяженностью в 18,38 км включают строительство 10 мостов и путепроводов, трех транспортных развязок и двух надземных пешеходных переходов. На участке км 73 – 100 длиной в 24,18 км построят семь путепроводов, три развязки и три надземных пешеходных перехода.

– Это густонаселенный район, поэтому главная сложность при строительстве новой дороги здесь – это переустройство систем коммуникации: газовых, энергетических, связи и других. Согласование и перенос сетей занимает едва ли не большую часть времени, – комментирует начальник ФКУ Упрдор «Черноморье» Виктор Вовк. – На сегодняшний день на участке км 52 – 73 на 80-90% закончено возведение двух развязок и девяти путепроводов. Готовность искусственных сооружений на участке км 73 – 100 превышает 60%. Начаты работы по устройству ограждения, наружного освещения и шумозащитных экранов.

Напомним, что участок реконструкции с 47-го по 52-й километр, который получил название Северного обхода Анапы, был запущен в эксплуатацию в конце прошлого года. Его назначение – вывести транзитные перевозки за границы города. Не менее важными для обеспечения комфортного проезда в сторону черноморских и азовских курортов станут два следующих участка трассы А-290. Работы на всех трех объектах общей протяженностью около 60 км начались октябре 2018-го. Фактически это три этапа одного большого проекта Росавтодора по созданию единого скоростного транспортного коридора, связывающего федеральную трассу М-4 «Дон» с полуостровом Крым, минуя крупные населенные пункты.