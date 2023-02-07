В Грозном при реконструкции аэропорта построят 18 новых зданий

Проект реконструкции аэропорта Северный в Грозном предполагает строительство 18 новых зданий. Об этом в Telegram-канале в понедельник написал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров.

"Проверил ход работ по реконструкции и строительству Международного аэропорта Грозный имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова. Это один из самых необходимых и важных проектов, который позволит не только расширить географию полетов, но и повысит социально-экономическое развитие нашей республики, а также юга России. <…> На территории аэропорта планируется построить 18 зданий и сооружений, необходимых для обслуживания аэродромной части, включая новый терминал на 33 тыс. кв. м и командно-диспетчерский пункт", - сообщил Кадыров.

Он отметил, что на сегодняшний день на объекте ведутся земляные работы, специалисты подготавливают котлован под здание аэровокзала. В активную фазу вступило возведение взлетно-посадочной полосы длиной 3,2 тыс. м и шириной 60 м. Руководитель региона отметил, что аэровокзал терминала является авторским проектом, не имеющим аналогов в стране.

"Объект имеет огромное значение для республики. Наша общая задача - максимально рационально использовать все доступные ресурсы в работе, создавать самые благоприятные условия для инвестора и организовать слаженное взаимодействие между всеми ответственными службами. Я уверен, что в скором времени новый аэропорт будет радовать своей доступностью, удобством и красотой", - добавил Кадыров.

Международный аэропорт в Грозном в 2021 году обслужил рекордные порядка 714 тыс. человек. В июле Кадыров заложил капсулу на месте строительства нового терминала и взлетно-посадочной полосы.

Реализация проекта "Реконструкция и строительство аэропорта Грозный (Северный)" осуществляется по государственной программе РФ и включена в комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры страны. Общая стоимость проекта составит около 15,5 млрд рублей, работы планируется завершить до 2025 года. Предполагается, что его реализация позволит активно развивать новые авиалинии в республике и обслуживать до 1,5 млн человек ежегодно.