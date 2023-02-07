В Перми построят апарт-комплекс за 1,5 миллиарда

Девелоперская компания UDS построит в Перми сервисный апарт-комплекс, который будет интегрирован в многофункциональный комплекс (МФК). Об этом «Стройгазете» сообщили в пресс-службе компании Key Capital, разработавшей концепцию комплекса, уточнив, что инвестиции в проект превысят 1,5 млрд рублей.

Три башни общей площадью 40 тыс. кв. метров возведут на месте бывшего ДК «Телта», на берегу Камы. Здания МФК будут соединены стилобатной частью. В первой башне площадью 14 тыс. кв. метров разместится 4-х звездочный отель на 130 номеров, конференц-залы, термальный комплекс, зона ретейла, ресторан и сервисные апартаменты (3,68 тыс. кв. метров).

В двух других башнях общей площадью 26 тыс. кв. метров расположатся офисы, термальный комплекс, объекты ретейла, фудкорт и паркинг. В одной из этих башен разместятся также сервисные апартаменты (12 тыс. кв. метров). Сдать комплекс планируется в 2026 году.