Столичное научно-производственное предприятие (НПП) «Спецкабель» в 2022 году увеличило объем продаж продукции на 37 процентов. Об этом сообщил руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы, входящего в Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы, Владислав Овчинский.

НПП «Спецкабель» было основано в 1997 году. Ежегодно на заводе изготавливают более двух тысяч видов кабелей.

«Предприятия города все чаще переходят на выпуск товаров, в изготовлении которых задействовано преимущественно отечественное сырье. Таким образом они обеспечивают высокое качество и стабильные поставки своей продукции. Это, в свою очередь, ведет к необходимости наращивания объемов выпуска из-за растущего спроса. Так, производитель кабельно-проводниковой продукции «Спецкабель» по итогам прошлого года увеличил объем продаж на 37 процентов и изготовил за это время около 40 тысяч километров специальных кабелей», – сказал Владислав Овчинский.

Он также отметил, что завод уже много лет проводит активную работу в области импортозамещения и выводит на российский рынок продукцию, зачастую превышающую по своим качественным характеристикам зарубежные аналоги.

Город оказывает предприятию поддержку: ему присвоен статус промышленного комплекса, позволяющий получать налоговые льготы и направлять сэкономленные средства на свое развитие.

По словам коммерческого директора предприятия Сергея Лобанова, в 2022 году со стороны заказчиков отмечался повышенный интерес к высокотехнологичным изделиям. Так, рост производства в прошлом году был обеспечен преимущественно за счет выпуска самых сложных по параметрам изделий.

«Предприятие с каждым годом наращивает темпы производства благодаря освоению новых технологий и расширению парка оборудования. В 2022 году были введены в эксплуатацию новые установки, что сделало возможным выпуск продукции с повышенными характеристиками гибкости и устойчивости к гидростатическому давлению», – добавил Сергей Лобанов.

Кроме этого, в прошлом году инженеры предприятия создали авиационный оптический кабель повышенной прочности для бортового радиоэлектронного оборудования, способный заменить зарубежные аналоги. Изделие может применяться для визуализации параметров полета, в системах навигации и радиолокации.

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Фотографии предоставлены пресс-службой ДИиПП