Распределённые субъектам Южного федерального округа средства инфраструктурных бюджетных кредитов (ИБК) направлены на реализацию 124 проектов в период 2022–2025 годов, из них 111 проектов уже в работе. По итогам 2022 года закуплено и поставлено 10 автобусов и 56 троллейбусов в Волгоградской области и Республике Калмыкия. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«На территории округа идёт реализация 111 проектов развития инфраструктуры. Это, в частности, 93 объекта инженерно-коммунальной инфраструктуры, 7 объектов дорожного строительства, 3 объекта социальной инфраструктуры, 3 объекта туристской инфраструктуры, а также 3 мероприятия по технологическому присоединению к инженерным сетям и 2 мероприятия по закупке общественного транспорта. Их реализация позволит существенно улучшить качество жизни в регионах», – прокомментировал вице-премьер.

Общий объём средств ИБК по Российской Федерации на период 2021–2025 годов составляет 1 трлн рублей. При этом, согласно правилам отбора, каждый субъект Российской Федерации сам определял приоритетные проекты для реализации.

Среди наиболее крупных проектов, реализуемых на средства ИБК в Южном федеральном округе, – модернизация канализационных очистных сооружений в Краснодарском крае, строительство Западной хорды – завершающего участка обхода Ростова-на-Дону, капитальный ремонт инженерных сетей (водоснабжения и водоотведения) в Астрахани.

Как сообщил Ильшат Шагиахметов, директор ППК «Фонд развития территорий» – оператора программы ИБК в регионах, инфраструктурные бюджетные кредиты предоставлены восьми регионам ЮФО в соответствии с решениями, принятыми Правительственной комиссией по региональному развитию. «Общая сумма выделенных денежных средств – более 138 млрд рублей, из них 21,3 млрд рублей уже освоены в 2022 году», – прокомментировал глава фонда.